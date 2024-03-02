Дом купца Крупина в Тетюшах станет региональным памятником

Фото: скрин realnoevremya.ru акта ГИКЭ

В Татарстане исследовали старинный купеческий особняк

Муниципальный объект культурного наследия «Дом Н.Ф. Крупина, XIX в.» в Тетюшах скоро изменит свою категорию — его внесут в реестр памятников регионального значения. К такому заключению пришли эксперты в ходе исследования здания, и в Комитете РТ по охране ОКН выдали положительное заключение. Экспертом выступила заслуженный работник культуры РТ Илзиря Кузьмина.

Дом купца Николая Крупина — уникальный образец деревянного зодчества XIX века — обладает высокой художественно-эстетической ценностью, отметила в документе специалист. По ее словам, уникальное декоративное оформление интерьеров отражает богатство и роскошь, характер и вкусы купеческой семьи. В процессе исследования выявили высокую степень сохранности объемно-пространственной и планировочной структуры памятника, его подлинных строительных конструкций, материалов, аутентичных элементов внешнего и внутреннего декора с изразцовыми печами XIX столетия. Сохранились и трехчастные проездные ворота с калитками, выполненными в стиле кирпичной эклектики с характерным для Тетюшей кирпичным узором и килевидным аттиком.

Дом купца Николая Крупина — уникальный образец деревянного зодчества XIX века — обладает высокой художественно-эстетической ценностью скрин realnoevremya.ru акта ГИКЭ

Учитывая высокую степень сохранности аутентичных историко-архитектурных элементов памятника, обладающего высокой художественно-эстетической ценностью, а также важную градоформирующую роль исследуемого объекта в историческом квартале города, его высокую мемориальную ценность, особую историко-культурную значимость для региона, эксперт сочла целесообразным отнести здание к категории объектов культурного наследия регионального значения. Результатом экспертизы стало положительное заключение.

«Пряничный» домик Крупиных

В описании ОКН эксперт указывает, что дом купца второй гильдии Николая Федоровича Крупина представляет собой бревенчатый одноэтажный, на невысоком кирпичном цоколе, Г-образный в плане формы особняк, который занимает угловое положение в квартале. Фасады богато украшены белой ажурной деревянной резьбой.

В народе такие здания прозвали «пряничными» купеческими домами, так как издревле по традиции пряники украшали белой или разноцветной глазурью. Сейчас в здании находится детская библиотека. В начале 2000-х годов фасады здания были в другом цветовом решении — синем.

Сейчас в здании находится детская библиотека скрин realnoevremya.ru акта ГИКЭ

В начале 2000-х годов фасады здания были в другом цветовом решении — синем скрин realnoevremya.ru акта ГИКЭ

Ранее весь этот исторический городской квартал принадлежал Крупиным. «Здесь принимали зерно вместительные амбары, крутилась ветряная мельница, работали зерносушилка и крупорушка, радовала тетюшан душистыми калачами пекарня», — описывает памятник эксперт.

По ее словам, дом Крупина можно охарактеризовать как высокохудожественный градоформирующий неотъемлемый элемент исторической части Тетюш, который выделяется из окружающей исторической застройки прилегающих кварталов своим высокохудожественным исполнением декора фасадов.

Супруги Крупины Николай Федорович и Екатерина Петровна скрин realnoevremya.ru акта ГИКЭ





Василя Ширшова