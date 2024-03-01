В госрезерв Татарстана включили пять казанских земельных участков — там могут построить дома

Исполком Казани передал в государственный резерв земель Татарстана пять участков. Четыре из них расположены в Московском районе города, еще один находится в Кировском, следует из распоряжения республиканского Кабмина.

Площадь земель — 0,9704 гектара. Срок — три года. На участках разрешили построить многоквартирные жилые дома:

ул. Красного Химика, 24 (кадастровый номер — 16:50:090103:322);

ул. Хасана Туфана, 18/9 (кадастровый номер — 16:50:100306:719);

ул. Союзная 10-я, 17/7 (кадастровый номер — 16:50:100306:56);

ул. Фурманова, 15 (кадастровый номер — 16:50:100421:121);

ул. Фурманова, 17 (кадастровый номер — 16:50:100421:120).

Минземимущество РТ должно представить в Росреестр документы для внесения изменений в Единый государственный реестр недвижимости.

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