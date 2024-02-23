Россиян предупредили об активизации мошенников в праздничные дни

В период праздников традиционно активизируются мошенники. О том, как не стать их жертвой, в беседе с RT рассказал директор по информационным технологиям EdgeЦентр Сергей Липов. Он отметил, что необходимо:

проверять подлинность акций и специальных предложений, не доверять предложениям скидок и акций, особенно если они приходят в виде электронных писем или сообщений;

внимательно проверять качество товаров, упаковку и документы при покупке подарков;

покупать товары только у проверенных продавцов и магазинов;

перед вводом личных данных и банковской информации проверять адреса сайтов.

Также в этот период существует риск столкнуться со следующими схемами мошенничества:

Продажа поддельных подарочных сертификатов. Мошенники предлагают выгодные сделки на подарочные сертификаты, которые оказываются недействительными.

Мошенничество на сайтах. Злоумышленники создают сайты с предложениями товаров по завышенным ценам или продают товары плохого качества. Они также могут украсть реквизиты карты и денежные средства.

Чтобы избежать неприятных инцидентов, стоит следовать известным правилам безопасности:

Не сообщать личные данные и реквизиты карт.

Не называть никому коды подтверждения и обязательно проверять, откуда звонок. Многие банки и мобильные операторы предоставляют услуги голосового ассистента или определения номера, что может помочь отсеять звонки злоумышленников.

Ранее сообщалось, что эксперты в области кибербезопасности прогнозируют рост спроса на вредоносное ПО, в частности, для хищений криптовалюты и продвижения мошеннических сайтов через рекламу в поисковых системах.

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Разиль Самигуллин