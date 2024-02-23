Россиян предупредили об активизации мошенников в праздничные дни
В период праздников традиционно активизируются мошенники. О том, как не стать их жертвой, в беседе с RT рассказал директор по информационным технологиям EdgeЦентр Сергей Липов. Он отметил, что необходимо:
- проверять подлинность акций и специальных предложений, не доверять предложениям скидок и акций, особенно если они приходят в виде электронных писем или сообщений;
- внимательно проверять качество товаров, упаковку и документы при покупке подарков;
- покупать товары только у проверенных продавцов и магазинов;
- перед вводом личных данных и банковской информации проверять адреса сайтов.
Также в этот период существует риск столкнуться со следующими схемами мошенничества:
- Продажа поддельных подарочных сертификатов. Мошенники предлагают выгодные сделки на подарочные сертификаты, которые оказываются недействительными.
- Мошенничество на сайтах. Злоумышленники создают сайты с предложениями товаров по завышенным ценам или продают товары плохого качества. Они также могут украсть реквизиты карты и денежные средства.
Чтобы избежать неприятных инцидентов, стоит следовать известным правилам безопасности:
- Не сообщать личные данные и реквизиты карт.
- Не называть никому коды подтверждения и обязательно проверять, откуда звонок. Многие банки и мобильные операторы предоставляют услуги голосового ассистента или определения номера, что может помочь отсеять звонки злоумышленников.
Ранее сообщалось, что эксперты в области кибербезопасности прогнозируют рост спроса на вредоносное ПО, в частности, для хищений криптовалюты и продвижения мошеннических сайтов через рекламу в поисковых системах.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым