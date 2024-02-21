Казанская команда по водному поло «КОС-Синтез» завершила предпоследний тур «регулярки»

Казанская команда по водному поло «КОС-Синтез» завершила предпоследний тур регулярного сезона. Матч прошел в плавательном бассейне «Оргсинтез» в Казани. Противниками казанской команды выступила молодежная команда «КОС-Синтез-УОР».

«КОС-Синтез» одержал 28-ю победу в сезоне, хотя в начале пропустил один мяч. Однако стоит отметить, что команда быстро отыгралась и вышла вперед. По итогу подопечные Евгения Ярощука завершили первую четверть в свою пользу со счетом 6-3.

Во второй четверти игры «КОС-Синтез» вовсе сохранил свои ворота в неприкосновенности, в то время как соперники были вынуждены доставать мяч из сетки три раза. Итоговый счет второй четверти 9-3. В третьей четверти «КОС-Синтез» забросил уже 4 безответных мяча. В составе команды уже не оставалось игрока, который не отметился голевым действием. Итоговый счет предпоследнего сета составил 13-3.

Финальная четверть началась неожиданно, а именно — команда-дублер доминировала в штрафной хозяев. Их атаки увенчались успехом, поскольку привели к трем голам. Однако голевые моменты молодой команды на этом прекратились. Итоговый счет всего матча составил 15-6 в пользу «КОС-Синтез». Заключительный матч 18-го тура «КОС-Синтез» проведет в Казани, 1 и 2 марта пройдет встреча с МК СШОР «ВОСТОК-2». Ранее 16 февраля сообщалось, что ватерполисты казанского клуба «КОС-Синтез-УОР» уступили в гостях волгоградскому «Спартаку» в 16-м туре. Игра завершилась за счетом 17:9 (6:0, 4:1, 3:4, 4:4).

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Разиль Самигуллин