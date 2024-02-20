ФСК Регион начала продажи квартир в ЖК «ФоРест»

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «ФСК Регион»

ФСК Регион, входящая в структуру ГК ФСК, вывела в продажу квартиры в первом корпусе номер 1.1 ЖК «ФоРест», расположенном в Зеленодольском районе Республики Татарстан.

В корпусе запроектировано 135 квартир с отделкой White box и возможностью отказаться от нее при покупке. Их площадь составляет от 26 до 85 м2. Приобрести в жилом комплексе можно студии, одно-, двух- и трехкомнатные квартиры с высокими потолками и большими окнами. Многофункциональные планировки квартир с мастер-зонами позволяют разместить в них гардеробные, постирочные, кабинеты или гостевой санузел.

ЖК «ФоРест» — проект, который ФСК Регион реализует в формате «город за городом» со всеми удобствами городского жилья, но при этом — в окружении леса и реки. В основе концепции — совмещение первозданной природы с привычным комфортом городской квартиры.

«В Татарстане мы выводим проект на рынок впервые. «ФоРест» — жилой комплекс для тех, кто хочет находиться на природе и заниматься спортом рядом с домом, иметь возможность зайти в квартиру с улицы, позагорать на крыше или сделать барбекю, жить как на даче, но с городским комфортом. Это жилье для тех, кто хочет получить все и сразу», — прокомментировал первый заместитель генерального директора ФСК Регион Роман Капинос.

На территории жилого комплекса ФСК Регион запланировала детский сад и собственный SPA-центр, кафе и магазины, детские площадки и площадки для прогулок с питомцами, зоны для пикников и барбекю, велосипедные дорожки и велопарковки.

Закрытые дворовые территории с многоярусным озеленением создают приятный климат и акустический комфорт. Территория будет открыта только для резидентов, что обеспечит жителям дополнительную безопасность.