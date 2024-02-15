Актера Алексея Панина* заочно арестовали в Москве

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Гагаринский суд Москвы заочно арестовал актера Алексея Панина*. Об этом сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

На Панина* возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК России (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание или пропаганда терроризма).

Актера поместят под стражу сроком на 2 месяца с момента его экстрадиции на территорию России или фактического задержания на территории страны.

Дело об оправдании терроризма на Панина* возбудили еще в мае прошлого года. Максимальное наказание по этой статье — до 7 лет лишения свободы.

Ранее актер регулярно попадал в скандалы. Например, в 2018 году его сняли с рейса за дебош на борту самолета, вылетевшего из Симферополя в Москву. Спустя несколько лет он переехал из России в Испанию. Находясь за рубежом, он критиковал спецоперацию.

*включен Министерством юстиции России в список иностранных агентов

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Айрат Назипов