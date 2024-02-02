Цены на какао-бобы достигли максимума за 46 лет

Цены на какао-бобы растут шестую сессию подряд и, вероятно, обновят максимум более чем за 46 лет по итогам торгов. Мартовские фьючерсы на какао-бобы подорожали на 1%, до 5 006 долларов за тонну, сообщает MarketWatch.



Предложение какао-бобов из Западной Африки остается ограниченным, а ожидания, что объемы их производства будут ниже спроса, усиливаются. Урожай какао-бобов отстает от уровней предыдущего сельхозгода: поставки в порты Кот-д’Ивуара в период с начала октября 2023 года и до конца января отставали на 35% от показателей годом ранее.

Рынок какао-бобов будет дефицитным третий год подряд. Цена этих контрактов составила 4 956 долларов за тонну — это максимум на закрытие рынка с 20 июля 1977 года. В январе какао-бобы подорожали на 15%, что является самым существенным ростом с ноября 2020 года.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко