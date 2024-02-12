Тимур Шагивалеев: инвесторы вдвое сокращают капитальные затраты при заходе в «Алабугу»
Гендиректор ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев заявил, что инвесторы вдвое сокращают капитальные затраты на создание мощностей за счет инфраструктурной поддержки, предусмотренной постановлением 1119.
В конце января два ведущих производителя сельскохозяйственной техники Китая выразили готовность открыть сборочное производство в ОЭЗ «Алабуга».
Неделей ранее Татарстан посетил глава Марий Эл Юрий Зайцев. Он рассказал, что опыт республики в создании особых экономических зон может быть полезен для Марий Эл. Для этого будет создана рабочая группа из специалистов обеих республик и ОЭЗ «Алабуга». Глава Марий Эл подчеркнул, что у региона есть условия и заинтересованные инвесторы для реализации этого проекта.
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