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Происшествия

В Калмыкии возбудили уголовное дело после взрыва в центре психологической помощи

10:18, 11.02.2024

Следственные органы Калмыкии возбудили уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь из-за взрыва в помещении центра психологической помощи в Элисте.

По данным следствия, ночью в центре помощи произошла детонация неизвестного взрывного вещества. Три сотрудника Росгвардии, которые искали в помещении взрывоопасные предметы, получили ранения. Кроме того, пострадал работник центра и его родственник.

Известно, что к инциденту причастен мужчина, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере.

Происшествия
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