В Калмыкии возбудили уголовное дело после взрыва в центре психологической помощи

Следственные органы Калмыкии возбудили уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь из-за взрыва в помещении центра психологической помощи в Элисте.

По данным следствия, ночью в центре помощи произошла детонация неизвестного взрывного вещества. Три сотрудника Росгвардии, которые искали в помещении взрывоопасные предметы, получили ранения. Кроме того, пострадал работник центра и его родственник.

Известно, что к инциденту причастен мужчина, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере.