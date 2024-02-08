Джоэль Фамейе покинул «Рубин»

Форвард казанского «Рубина» перешел в калининградскую «Балтику» на правах аренды. Он будет играть в клубе до конца нынешнего сезона, сообщает пресс-служба «красно-зеленых».

Ганский футболист стал игроком казанского клуба в июле 2022 года. Он приехал в столицу Татарстана из «Оренбурга». В футболке «Рубина» Фамейе отыграл 50 матчей, в которых забил 14 голов и отдал 3 голевые передачи.

Месяц назад по этому же пути пошел форвард казанцев Виталий Лисакович. Белорусский нападающий проведет остаток сезона в «Балтике».

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Айрат Назипов