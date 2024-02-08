Резервуары FLAMAX обеспечат противопожарный запас в Липецкой области

Фото: предоставлено для realnoevremya.ru пресс-службой FLAMAX

Предыстория

Экотехнопарк в Липецкой области мощностью переработки 200 тысяч тонн отходов в год — один из масштабных и современных экологических проектов, реализуемых в регионе. Решение о строительстве комплекса было принято на высшем уровне осенью 2021 года, а уже в начале 2022 года работы начались в 2 км от деревни Круглое.

К настоящему моменту инвестиции в проект составили более 2,8 млрд рублей, он стал самым дорогим объектом мусороперерабатывающей инфраструктуры Черноземья. Планируется, что в самое ближайшее время Экотехнопарк должен будет решить поставленную президентом Владимиром Путиным задачу обеспечить 100%-ную сортировку ТБО и вдвое снизить объем захоронения отходов к 2030 году.



Решение

По запросу заказчика проектный отдел компании FLAMAX разработал комплексное решение для системы пожаротушения: два небольших резервуара и насосную станцию. Емкости получились диаметром 6,24 м, высотой 6,61 м и объемом 177 куб. м каждая. Они были произведены на собственном заводе компании FLAMAX. По словам руководителя монтажной группы, работы на объекте прошли без сложностей, проводились в нормальных условиях.

— Резервуары были простыми, без ветровых поясов, — рассказывает руководитель проекта FLAMAX Раис Ибатуллин. — Поэтому монтаж завершили всего за 4 дня. На следующем этапе работ на объекте будет установлена насосная станция.



предоставлено для realnoevremya.ru пресс-службой FLAMAX

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