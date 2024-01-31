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Действие упрощенного техрегламента для автомобилей в России продлили до конца 2024 года

21:42, 31.01.2024

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении до 31 декабря 2024 года действия упрощенного технического регламента оценки соответствия колесных транспортных средств.

С 1 февраля требования к автомобилям станут выше и будут в большей степени соответствовать техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 018/2011.

Выпускаемые в России транспортные средства с 1 февраля должны будут иметь экологический класс не ниже «3», а систему курсовой устойчивости (ESC) можно будет не устанавливать до конца 2024 года.

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Маргарита Головатенко
АвтоОбществоВласть
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