Действие упрощенного техрегламента для автомобилей в России продлили до конца 2024 года
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении до 31 декабря 2024 года действия упрощенного технического регламента оценки соответствия колесных транспортных средств.
С 1 февраля требования к автомобилям станут выше и будут в большей степени соответствовать техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 018/2011.
Выпускаемые в России транспортные средства с 1 февраля должны будут иметь экологический класс не ниже «3», а систему курсовой устойчивости (ESC) можно будет не устанавливать до конца 2024 года.
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