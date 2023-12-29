В Татарстане изымут два участка для реконструкции дорог

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Кабмин Татарстана постановил изъять земельные участки для реконструкции дорог, следует из постановлений, подписанных премьер-министром республики Алексеем Песошиным.



Правительство республики изымет участок с кадастровым номером 16:06:100802:317 площадью 29 904 кв. м в Сармановском сельском поселении в Алькеевском районе. Его задействуют при реконструкции региональной дороги Салманы — Нижние Салманы. Объект находится в собственности ООО «Восточная Земельная Компания». Изъятию не подлежит объект капитального строительства, расположенный на участке.

Также будет изъят участок в 708 кв. м, образованный площадью 2 542 кв. м с кадастровым номером 16:21:100201:53 в категории земель населенных пунктов, собственник — В.П. Ефремов. Объект изымают в целях строительства дороги регионального значения Бушанча — Малое Русаково в Кайбицком районе республики.

Контроль за исполнением постановлений возложен на Минземимущества Татарстана.

Власти Татарстана хотят забрать земельный участок площадью 4 416 квадратных метров. Он расположен на территории Большеподберезинского сельского поселения в Кайбицком районе республики. Участок заберут в целях реконструкции дороги Каратун — Черемшан — Большое Подберезье на участке от км 28+000 до км 36+000.



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Маргарита Головатенко