Из-за строительства метро в Казани изымут еще один земельный участок

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В Казани из-за строительства первого участка второй линии метрополитена изымут земельный участок по улице Юлиуса Фучика и расположенную на нем недвижимость. Решение утверждено постановлением исполкома города.

— Изъять путем выкупа для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 16:50:160508:246 и расположенный на нем объект недвижимого имущества с кадастровым номером 16:50:160508:334, — написано в документе.

В качестве основания для изъятия исполком указал выписку из Единого госреестра недвижимости и проект планировки и межевания территории линейного объекта «Первый участок второй линии метрополитена Казани от станции метро «Улица Юлиуса Фучика» до станции метро «Улица Академика Сахарова».

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Комитету земельных и имущественных отношений Казани поручено в течение 10 дней уведомить правообладателя земельного участка и расположенного на нем недвижимости о принятом решение. Также он должен оценить рыночную стоимость имущества, права на которое подлежат прекращению.

В ноябре казанские власти из-за строительства решили изъять два земельных участка по улицам Кул Гали и Юлиуса Фучика. Их общая площадь составила 85,2 кв. метра.



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Татьяна Демина