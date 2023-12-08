Жюри «Казаныша» признало Savin Premier лучшим ЖК в Казани

Фото: предоставлено для realnoevremya.ru ГК «Садовое кольцо»

7 декабря в Казани на архитектурно-строительном форуме «Казаныш» назвали победителей конкурса-смотра на лучшие архитектурные и градостроительные решения столицы Татарстана. Премиальный ЖК Savin Premier от группы компаний «Садовое кольцо» стал победителем сразу в двух номинациях: «Лучший жилой комплекс» и «Лучшее благоустройство территории».

Дипломы победителей «Садовому кольцу» вручил мэр Казани Ильсур Метшин. В этом году на участие в конкурсе «Казаныш» поступило 166 заявок. Лауреаты представлены в трех категориях: реализованные объекты, нереализованные проекты, но согласованные городом, а также нереализованные и пока несогласованные идеи. Победителей, помимо экспертного жюри, также определяли жители Казани с помощью народного голосования.

— Проект Savin Premier очень важен для нас. Мы хотим создать уникальный для Казани жилой комплекс, который грандиозно завершит формирование современного квартала Savin City. Рад, что профессионалы отрасли и жители города отметили наши усилия столь престижной наградой, — отметил заместитель генерального директора по коммерческим вопросам и связям с общественностью ГК «Садовое кольцо» Илья Колунов.

предоставлено для realnoevremya.ru пресс-службой исполкома Казани

Savin Premier — жилой комплекс премиум-класса, расположенный напротив Кремля и приближенный к самым впечатляющим местам Казани. Коричнево-терракотовый корпус здания в стиле ар-деко безупречно дополняет набережную. Визитной карточкой ЖК стали стильные перевернутые арочные окна. Комплекс отличает насыщенная инфраструктура только для резидентов: консьерж-сервис, персональное мобильное приложение с функцией room-сервис, тренажерный зал, дворецкий, valet-паркинг и клубная зона.

Автор ландшафтного дизайна территории, которого отдельно отметили эксперты «Казаныша», — международное бюро WOWHAUS. Оно известно своими знаковыми проектами — благоустройством театра Камала и парка «Черное озеро» в Казани, а также парка Горького в Москве. Дизайн лобби и холлов Savin Premier разработало именитое бюро Олега Клодта, которое специализируется на проектировании общественных пространств в премиум-сегменте.

Международный архитектурно-строительный форум «Казаныш» — уникальная площадка современного архитектурного искусства, способного отразить многослойность культурного прошлого и новый взгляд в будущее. В этом году форум проходит в преддверии Саммита стран БРИКС и впервые на таком высоком уровне. На деловой программе выступили спикеры из 20 стран мира, в первую очередь участников и кандидатов на участие в БРИКС: Индии, Китая, Аргентины, Египта, ОАЭ, Саудовской Аравии и других. Главной темой стало развитие городов и поиск необходимого баланса между активным международным сотрудничеством и сохранением идентичности уникального места.

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