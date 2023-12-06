Прокуратура в Нижнекамске проверит информацию о запертой в машине собаке

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Прокурор Нижнекамска проверит информацию о собаке, запертой в машине на несколько дней, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Очевидцы сообщили, что собака сидела в автомобиле не первый день. Окно машины было открыто, у питомца были миска и игрушка.

Сами хозяева после реакции общественности сообщили, что поместили пса в машину из-за аллергии матери хозяина на животное. Пса ранее содержали в частном доме, но жилье продали.

В ноябре в Казани начали проверку после избиения собаки в многоквартирном доме. В дежурную часть отдела полиции поступило сообщение о нанесении собаке побоев, позднее видеозапись жестокого обращения с животным появилась в социальных сетях. На кадрах жительница одного из домов, находясь в лифте, била домашнего питомца ногой по голове.

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Маргарита Головатенко