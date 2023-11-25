Челнинский ФК «КАМАЗ» всухую проиграл «Арсеналу»
Футбольный клуб из Набережных Челнов «КАМАЗ» всухую проиграл «Арсеналу» в гостях. Игра завершилась счетом 2:0 в пользу тульского клуба.
У «Арсенала» отличились Владислав Левин и Джонатан Окоронкво.
12 ноября «КАМАЗ» не смог обыграть на своем поле владикавказскую «Аланию». Встреча 18-го тура Мелбет Первой лиги закончилась со счетом 1:1.
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