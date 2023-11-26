Google удалит неактивные аккаунты в нескольких сервисах

Фото: realnoevremya.ru/Дарья Пинегина

В декабре Google начнет удалять неактивные аккаунты пользователей ряда сервисов, если те не использовались в течение 2 лет. Такое решение связано с повышением мер безопасности, говорится в блоге компании.

Неактивные аккаунты удалят из почты Gmail, сервиса для создания документов Docs, хранилища Drive, сервиса для видеоконференций Meet, планировщика Calendar и фотохостинга Google Photos.

— Эта политика применяется только к личным учетным записям Google и не затрагивает учетные записи таких организаций, как школы или предприятия. Это обновление приводит нашу политику в соответствие с отраслевыми стандартами в отношении хранения и удаления учетных записей, а также ограничивает время, в течение которого Google хранит вашу неиспользуемую личную информацию, — говорится в сообщении компании.

Напомним, в октябре Арбитражный суд Москвы признал банкротом российское подразделение Google — ООО «Гугл». В конце августа 2023 года после первого собрания кредиторов «Гугла», в реестр требований кредиторов добавили голосующие требования на сумму около 20,2 миллиарда рублей. Основной голосующий кредитор в реестре — Федеральная налоговая служба России с требованиями в размере около 19,6 миллиарда рублей.

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