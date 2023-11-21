В Татарстане выдали свыше 10 млрд рублей по сельской ипотеке

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За три года существования программы сельской ипотеки татарстанцам выдали кредиты более чем на 10 млрд рублей. Купить недвижимость в сельской местности и зарегистрировать ее в Росреестре Татарстана смогли около 4 тысяч семей, рассказали в пресс-службе ведомства.

— В Татарстане сельская ипотека пользуется большой популярностью. С самого начала реализации она стала эффективным механизмом и дополнительным стимулом для татарстанского ипотечного рынка недвижимости. Наибольшее количество объектов приобретается по договорам купли-продажи. Также, несомненно, она способствует развитию сельских территорий, — объяснил глава Росреестра Татарстана Азат Зяббаров.

Средний ипотечный чек составил 2,5 млн рублей. Чаще всего татарстанцы направляли средства на покупку уже готовых домов на сельских территориях.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— Татарстан традиционно входит в тройку лидирующих регионов по реализации данной программы. В этом году на сельскую ипотеку был зафиксирован повышенный спрос, поскольку максимальная сумма ипотеки была увеличена вдвое: с 3 до 6 млн рублей на одного заемщика. Если ипотеку оформляет супружеская пара, в таком случае общая сумма кредита может достигать 12 миллионов рублей. Это значительно расширяет возможности людей по выбору дома для покупки или строительства, — сообщила директор Татарстанского регионального филиала Россельхозбанка Ляля Кудерметова.

Программа «Сельская ипотека» действует на протяжении трех лет. Ее дают заемщикам старше 21 года. Также у них должна быть постоянная или временная регистрация на территории России.

Татарстан занял шестое место в рейтинге российских регионов по доле в выдаче сельской ипотеки за 2022—2023 годы. На республику пришлось 3,7% от общего числа ипотечных программ, распространяющихся на строительство или приобретение жилого дома на сельских территориях.



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Айрат Назипов