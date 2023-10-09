Центробанк зафиксировал ухудшение стандартов ипотечного кредитования в России

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Банк России фиксирует ухудшение стандартов ипотечного кредитования в стране. Об этом рассказала глава департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова, выступая в Госдуме.

— Действительно, в ипотеке мы видим ухудшение стандартов кредитования. Доля кредитов с ПДН 80+ в ипотеке в последнее время была даже больше, чем в необеспеченных кредитах, — 40%. Доля кредитов с низким первоначальным взносом, меньше 20%, на первичном рынке, например, 66%. То есть здесь тоже есть основания для мер, — передает ее слова «Интерфакс».

Спикер заявила, что ЦБ может вернуться к обсуждению введения макропруденциальных лимитов по ипотеке после оценки эффективности этого инструмента.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— Будем смотреть, как работают наши меры, и действительно, возможно, стоит продолжить обсуждение с целью расширения наших полномочий, использования более таргетированного инструмента, более сильного, в виде количественных ограничений, — подытожила она.

Напомним, Татарстан занял 42-е место в рейтинге российских регионов по доступности ипотеки. В августе 2023 года доля семей в республике, которые могут купить квартиру в ипотеку, составила 27,3%. Это на 4,5 процентного пункта больше, чем год назад (22,8%).



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Айрат Назипов