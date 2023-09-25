В России к 2030 году резко вырастет объем устаревающего жилья

В России к 2030 году резко вырастет объем устаревающего жилья — до 54 млн кв. м, к 2040 году он должен составить 216 млн кв. м, сообщает РБК со ссылкой на подсчеты Института народного прогнозирования (ИНП) РАН.



— Это связано с тем, что дома, возводившиеся в первый и второй периоды индустриального домостроения, начнут достигать условного срока предельной эксплуатации. Таким образом, абсолютный максимум многоквартирного жилья, предполагаемого к выбытию, прогнозируется в 2038—2040 годах, — сказано в исследовании.

Речь идет о хрущевках, которые строились в 1956—1963 годах, а еще тех девяти- и двенадцатиэтажках 1963—1969 годов постройки. К 2040 году они достигнут предельного срока эксплуатации и потребуют обновления, часть будет необходимо вывести из эксплуатации и строить новые.

realnoevremya.ru (архив)

Накопленный объем устаревающего жилья в России к 2040 году может превысить 270 млн кв. м, говорится в исследовании.

В 2023 году традиционный пик спроса на ипотеку в России может сместиться с четвертого квартала на третий на фоне повышения Центробанком ключевой ставки и других мер регулятора по «охлаждению» рынка кредитования. Такой прогноз на Восточном экономическом форуме озвучил начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин. По его словам, в октябре — декабре выдачи жилищных кредитов достигнут 1,2 трлн рублей, составив около 20% годового объема вместо привычных 30—35%. Несмотря на это, повышенный спрос на ипотеку в течение большей части года должен привести к рекорду — более 6 трлн рублей.

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Маргарита Головатенко