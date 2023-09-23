Дмитрий Рогозин стал сенатором от Запорожской области

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Экс-глава «Роскосмоса», руководитель спецотряда военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин стал сенатором от Запорожской области. Информация об этом появилась в его telegram-канале.

— Для меня честь защищать интересы Запорожской области и в целом Новороссии, — написал он.

Напомним, 15 июля 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Юрия Борисова с поста вице-премьера — он сменил Дмитрия Рогозина на посту главы «Роскосмоса».



После отставки Рогозин отправился в зону спецоперации. В декабре он получил ранение и был госпитализирован в результате обстрела Донецка со стороны ВС Украины. Рогозин находился в гостинице, в которой в последние месяцы проживала группа военных советников. Позднее он направил извлеченный из шеи осколок снаряда послу Франции в России Пьеру Леви и сопроводительное письмо.

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Айрат Назипов