Рогозин направил ранивший его осколок и сопроводительное письмо послу Франции

Руководитель спецотряда военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин, получивший ранение в Донбассе, направил извлеченный из шеи осколок снаряда послу Франции в России Пьеру Леви и сопроводительное письмо.

Экс-глава «Роскосмоса» ранее заявлял:

— Били калибром 120 или 155 мм. Следствие определит, откуда и кто.

Следственный комитет позже сообщил, что обстрел гостиницы мог вестись из французских гаубиц Caesar.



Письмо и осколок были переданы в среду охране резиденции посла Франции в Москве.



— С удовольствием вспоминаю наше с Вами [послом Франции, — прим. ред.] общение, совместные поездки на Бородинское поле и на Байконур. Мы тогда много и часто обсуждали перспективы российско-французского политического и экономического сотрудничества. <...> Слова и дела Франции чудным образом диаметрально разошлись. <...> Ваша страна подчинилась диктату Вашингтона и стала марионеточным государством по типу правительства Виши, обслужившего самые низменные инстинкты гитлеровцев, — пишет Рогозин.

В письме он также рассказал о полученном недавно в результате «подлого террористического акта в Донецке» тяжелом ранении:

— Лишь только благодаря великому мастерству и терпению российских военных и гражданских врачей я снова жив и почти здоров. В этом конверте вместе с моим письмом Вы видите осколок от снаряда, выпущенного французской 155-мм самоходной артиллерийской установкой Caesar. Он пробил мне правое плечо и застрял в пятом шейном позвонке всего в миллиметре от того, чтобы убить меня или сделать неподвижным инвалидом, — сказано в письме.

Рогозин отметил, что выпущенный снаряд убил двух его друзей, которые сопровождали его и Пьера Леви в поездке на Байконур. Руководитель спецотряда выразил надежду, что французский посол понимает «меру своей личной ответственности за эти убийства».

— А осколок, вырезанный хирургами из моего позвоночника, прошу передать президенту Франции Эммануэлю Макрону. И еще скажите ему, что никто не избежит ответственности за военные преступления Франции, США, Великобритании, Германии и других стран НАТО в Донбассе, — заключил Рогозин.

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Илина Хакимова