Волейболисты казанского «Зенита» переиграли команду АСК в Кубке Столетия

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео ВК «Зенит-Казань»/t.me

Волейбольный клуб «Зенит-Казань» всухую обыграл команду АСК в рамках второго тура мужского розыгрыша Кубка Столетия. Матч закончился со счетом 3:0 (25:28, 25:18, 25:17).

Казанские спортсмены сыграют еще два матча в эти выходные. В субботу, 23 сентября, татарстанская команда встретится с «Зенитом» из Санкт-Петербурга, а в воскресенье — с ВК «Белогорье». Все игры пройдут в столице республики.

Первый тур состоялся в Санкт-Петербурге. В рамках него «Зенит-Казань» одержал две победы и потерпел одно поражение.

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Айрат Назипов