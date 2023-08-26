ФК «Рубин» объявил состав на матч 6-го тура Российской премьер-лиги
Казанский «Рубин» объявил стартовый состав на матч 6-го тура Российской премьер-лиги сезона-2023/2024. Об этом сообщили в пресс-службе тура.
Стартовый состав «Рубина»: Дюпин, Кабутов, Вуячич, Мартынович, Грицаенко, Иву, Рахмоналиев, Зотов, Кузнецов, Ломовицкий, Даку.
Игра состоится сегодня на стадионе «Ак Барс Арена» в 17.30 мск. Противником казанцев станет московское «Динамо».
Напомним, Игор Вуячич, Виталий Лисакович, Угочукву Иву, Рустам Ашурматов и Умарали Рахмоналиев вызваны в свои национальные сборные. Черногорский легионер Игор Вуячич, армянский полузащитник Угочукву Иву и белорусский форвард Виталий Лисакович примут участие в сентябрьских отборочных матчах Евро-2024.
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комментарии
в матч двух дворовых команд, а болельщики - в созерцателей без эмоций.
По составу есть вопросы. Но нет обратной связи получить на них реальные ответы.