Марат Хуснуллин поручил сформировать «дорожную карту» по снижению смертности в ДТП

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Вице-премьер России Марат Хуснуллин попросил главу МВД во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти и главами регионов сформировать «дорожную карту» мероприятий по снижению смертности в ДТП. Поручение необходимо исполнить в течение двух месяцев, сообщает пресс-служба правительства.

— Наша приоритетная задача — сохранить жизни как можно большего количества людей. В целом ситуация улучшается, особенно по тем факторам, с которыми работаем с повышенным вниманием. Это ДТП, совершённые водителями в состоянии алкогольного опьянения, и наезд на пешеходов. Но, к сожалению, есть участки, где количество ДТП растет, — констатировал он на заседании правкомиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

Особое внимание уделят безопасности транспортных коридоров «Север — Юг» и «Запад — Восток». В 2023–2025 годах на них построят и реконструируют около 450 км дорог.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Кроме того, Марат Хуснуллин поручил главам регионов взять под личный контроль вопрос повышения безопасности детей и попросил рассмотреть возможность увеличения количества практических занятий по безопасности дорожного движения в образовательных организациях.

За 7 месяцев этого года в столице республики зарегистрировали 81 ДТП с участием детей, в которых 87 несовершеннолетних получили различные травмы. У большинства из них медики зарегистрировали тяжелые травмы, остальные получили ушибы и ссадины различных частей тела.

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Айрат Назипов