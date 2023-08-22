Татарстан вошел в десятку регионов, где больше всего востребованы услуги нотариусов при купле-продаже жилья

В России за первое полугодие 2023 года выросло количество нотариальных сделок с жильем. Больше всего услуги услуги нотариусов при купле-продаже жилья востребованы в Санкт-Петербурге, Москве, Московской, Свердловской и Челябинской областях.

Так, количество нотариальных сделок с жильем за указанный период в России выросло на 9%, до 282 тысяч, в сравнении с аналогичным периодом 2022 года.

Как уточнили в пресс-службе Федеральной нотариальной палаты (ФНП), в топ-10 регионов, где этот показатель увеличился сильнее всего, вошли также Татарстан, Самарская и Ростовская области, Башкортостан и Краснодарский край.

realnoevremya.ru (архив)

В ФНП добавили, что растут и услуги по выдаче удостоверений сделок по купле-продаже, дарению земельных участков со строениями: за первое полугодие 2023 года показатель вырос на 6% (до 88 тыс. сделок).

В десятке лидеров — Краснодарский, Алтайский и Ставропольский края, Ленинградская, Волгоградская, Московская и Ростовская области, Татарстан, Дагестан и Башкортостан.

В Татарстане, по итогам июля, совершили 10 062 сделки по купле-продаже жилья. Это практически соответствует уровню июня, когда было совершено 10 050 сделок. Из общего числа сделок в июле в Казани зарегистрировали 3 523 договора, 3 519 — с использованием банковской ипотеки (включая земельные участки). Всего в регионе в июле состоялось 9 710 сделок с применением ипотеки.



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Илина Хакимова