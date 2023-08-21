Михаил Шарипов: «Каждый повар сейчас на вес золота»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане в заведениях общепита не хватает поваров — каждый специалист «на вес золота». Об этом рассказал на пресс-конференции председатель правления Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана, генеральный директор ООО «Кафе Сказка» Михаил Шарипов.

— С поварами, действительно, ситуация сейчас сложная, то есть каждый повар сейчас на вес золота. Это, с одной стороны, очень хорошо, потому что не только топовые рестораны, но и любой человек, который в индустрии, он уже начинает задумываться об условиях труда, как сделать так, чтобы поварам было приятно работать, чтобы они с удовольствием трудились, — сказал он.

Михаил Шарипов считает, что профессию повара следует начать популяризировать и рассказывать молодым людям, что те, кто трудятся, и делают это с удовольствием, достигнут успеха.

— Также еще мы сейчас стараемся научить юных студентов, у которых есть желание поработать — то есть это еще должно быть внутреннее [желание]: повар — это призвание, — как выбирать корпоративную культуру, — заявил он.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Напомним, Ассоциация рестораторов и отельеров Татарстана, чтобы решить проблему нехватки поваров, направила усилия на популяризацию профессии. Для этого в республике проводятся мастер-классы, набирает обороты конкурс молодых поваров им. Юнуса Ахметзянова.



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Татьяна Демина