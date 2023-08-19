Пользователям соцсети X запретят блокировать друг друга

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В соцсети X (бывшая Twitter) нельзя будет блокировать пользователей. Нововведения анонсировал владелец платформы Илон Маск.

— Блокировка будет удалена как функция, за исключением личных сообщений, — написал миллиардер у себя в соцсетях.

По словам Маска, функция «заглушения» пользователей останется.

скриншот realnoevremya.ru из twitter.com

24 июля официальный аккаунт компании Twitter переименовали в X, а аватар с изображением голубой птицы заменили на белую букву X на черном фоне. Вечером владелец соцсети сообщил, что новый логотип Twitter будет доработан, однако не стал озвучивать конкретных сроков.

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Айрат Назипов