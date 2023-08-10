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Два ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет над Баренцевым морем и Северным Ледовитым океаном

18:18, 10.08.2023

Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева моря и Северного Ледовитого океана. Его продолжительность составила около 8 часов, сообщили в Министерстве обороны России.

— Полет выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, — подчеркнул командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

Экипажи самолетов Су-35С Воздушно-космических сил России обеспечили истребительское сопровождение.

— Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана, — добавил командующий.

В июле министр обороны России Сергей Шойгу посетил Казанский авиационный завод имени Горбунова. На предприятии ему доложили, что в этом году Вооруженные силы страны получат два новых и два модернизированных Ту-160.

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Елизавета Пуншева
ПромышленностьТехнологии

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