У фургона Sollers Atlant появилась грузопассажирская версия

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

У фургонов Sollers Atlant появилась грузопассажирская версия. Об этом сообщили в пресс-службе «Соллерс».



Новая версия построена на основе цельнометаллического фургона полной массой до 3,5 тонны. У нее два ряда сидений, шесть посадочных мест.

У пассажирского отсека есть дополнительная термоизоляция и собственный отопитель мощностью 4 кВт. Над задними сиденьями смонтирован дополнительный плафон освещения, есть подсветка ступеньки на входе.

Sollers Atlant грузопассажирской модификации представлен с короткой, средней и длинной колесной базой. Объем грузового отсека составляет от 3 до 7,1 кубометра в зависимости от варианта.



В июле «Соллерс» представила версию Sollers Atlant с изотермической изоляцией грузового отсека и холодильной установкой, рассчитанную на перевозку замороженной продукции.



Известно, что «Соллерс» может начать производство туристических автобусов в начале 2024 года на базе особой экономической зоны «Алабуга».



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Маргарита Головатенко