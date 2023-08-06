Сенат Нигерии принял резолюцию против использования военной силы в отношении мятежников Нигера

Сенат Нигерии принял резолюцию против применения федеральным правительством и Экономическим сообществом стран Западной Африки (ECOWAS) военной силы в отношении мятежников в Нигере. От этом сообщает ТАСС.

— Сенат призывает президента Нигерии, который является также председателем ECOWAS, побуждать других лидеров ECOWAS укреплять политические и дипломатические, а также другие возможности для политического разрешения политического тупика, в котором оказался Нигер, — сказано в резолюции.

Ночью с 26 на 27 июля военные Нигера объявили об отстранении с поста президента страны Мохамеда Базума и закрытии границ республики. На этом фоне министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал восстановить конституционный порядок в Нигере.

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что ЕС не признает новую власть в Нигере, пришедшую в результате мятежа. По его словам, ЕС прекращает финансовую поддержку страны и сотрудничество с ней.

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Елизавета Пуншева