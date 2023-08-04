Чистая прибыль «Таттелекома» за первое полугодие 2023 года составила 734 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Чистая прибыль ПАО «Таттелеком» за первое полугодие 2023 года составила 734 млн рублей, что на 5,7% меньше аналогичного показателя 2022 года (778,7 млн рублей), согласно данным группы компаний «Таттелеком» (включает ПАО «Таттелеком» и ООО «ТМТ», бренд «Летай»).

Оператор мобильной связи «Летай» — ООО «ТМТ» — за шесть месяцев текущего года получил чистую прибыль в размере 162,6 млн рублей (в прошлом году сумма за аналогичный период составила 117,3 млн рублей).



Выручка группы компаний в сравнении с первым кварталом прошлого года увеличилась на 6,1% — с 4 802,7 млн рублей до 5 095,9 млн рублей, по ПАО «Таттелеком» — с 4 185 млн рублей до 4 308,3 млн рублей (+2,9%), по ООО «ТМТ» — с 937,6 млн рублей до 1 000,4 млн рублей (+6,7%).

Основное влияние на рост выручки по Группе продолжает оказывать увеличение доходов от оказания услуг доступа в интернет (+7,2 %), подвижной связи (+9,8 %) и платного ТВ (+6,4 %).

Как рассказал генеральный директор ПАО «Таттелеком» Айрат Нурутдинов, «существенные расходы компании в отчетном периоде были направлены на увеличение фонда оплаты труда и закупку оборудования для реализации таких ключевых инвестиционных проектов, как строительство сетей высокоскоростного интернета по технологии GPON, IP-домофония и видеонаблюдение».



По его словам, за 6 месяцев этого года в Татарстане ввели в эксплуатацию более 52 тыс. портов по технологии GPON, установлено свыше 2,5 тыс. камер видеонаблюдения, а в рамках проекта IP-домофонии общая емкость достигла более 9 тыс. панелей.

В мае 2023 года сообщалось, что ПАО «Таттелеком» завершило выплату дивидендов за 2022 год — в сумме более чем на 1 миллиард рублей. Основная сумма дивидендов номинальным держателям, которые зарегистрированы в реестре акционеров компании, была выплачена до 3 мая в размере 1,012 млрд рублей.



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Илина Хакимова