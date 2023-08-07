СМУ-88 приступило к строительству крупного ЖК бизнес-класса

Фото: предоставлено realnoevremya.ru ООО СЗ «СМУ-88»

Группа компаний «СМУ-88» объявила о начале строительства нового жилого комплекса в Советском районе Казани. Новый ЖК бизнес-класса, получивший название «Вознесенский квартал», появится на улице Бухарской — вблизи торговых центров «Мега» и «Южный», также в пешей доступности находится Горкинско-Ометьевский лес. Строительство «Вознесенского квартала» началось на участке площадью 3,3 га в районе бывшей промзоны. Автором архитектурной концепции стало бюро A+R Project.

Проект нового жилого квартала включает в себя 10 домов, первая очередь которых предполагает четыре корпуса переменной этажности в 9, 15 и 23 этажа. В отделке фасада планируется использовать композитные панели благородных медно-коричневых оттенков и французские балконы со стеклянными ограждениями.

Во дворах ЖК появятся детские и спортивные площадки, а также уютная зона отдыха с японским садом камней. Особенностью новостройки станут развитые общественные пространства, где для жителей оборудуют помещения для разных повседневных сценариев: лайфворкинг, кинозал, фитнес-клуб, комната тишины, досуговый центр для детей и многофункциональное пространство для проведения различных мероприятий. Кроме того, на первых этажах домов устроят дизайнерские лобби с художественной подсветкой, ионизаторами воздуха и мягкой мебелью со встроенными зарядками для гаджетов и зимним садом с растениями из средней полосы России. На всей территории «Вознесенского квартала» будет организовано круглосуточное видеонаблюдение.

предоставлено realnoevremya.ru ООО СЗ «СМУ 88"

«Вознесенский квартал» — чуть ли не первая в Казани квартальная застройка бизнес-класса. Мы придумали его как среду, в которой будет развиваться современное комьюнити, построенное на принципах добрососедства, где для каждого вне зависимости от возраста или интересов созданы комфортные условия для жизни, работы и досуга», — отметил генеральный директор группы компаний «СМУ-88» Наиль Галеев.

Всего в первой очереди ЖК «Вознесенский квартал» запланировано 355 квартир со свободной планировкой и высотой потолков от 3 до 3,9 метра, подземный паркинг и удобная инфраструктура для владельцев домашних животных.

Для покупки квартир здесь доступны различные ипотечные решения, в том числе с минимальной ставкой в размере 0,3% на 2 года. Также доступно приобретение по программам с господдержкой: 7,3% для льготной программы и 5,3% для семейной ипотеки. Все указанные ставки актуальны на сегодняшний день. За подробной информацией можно обратиться в офисы продаж: ул. Профсоюзная, 12 (тел. +7 843 244-88-04); ул. Комсомольская, 2 (тел. +7 843 225-20-60).

Ввод в эксплуатацию первых четырех домов, запланирован на II квартал 2026 года. Проектное финансирование строительства предоставил «Альфа-Банк» — в июле он открыл для застройщика кредитную линию на сумму 8,5 млрд рублей.

Реклама. ООО СЗ «СМУ-88».