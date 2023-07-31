В казанском сквере Толстого построят бар для студентов
Панорамный бар на месте «Пончика»
Как стало известно «Реальному времени», в казанском сквере им. Льва Толстого построят новое заведение общепита на месте бывшего кафе. Власти города выделили под строительство участок общей площадью 130 кв. м местной компании «Бриг», которая специализируется на аренде и управлении недвижимостью.
Кафе по этому адресу пользовалось популярностью в основном в студенческой среде — через дорогу от него Казанское художественное училище. С одной стороны — хореографическое училище, с другой — аграрный университет. А чуть дальше — КНИТУ-КХТИ, кафе для его студентов находится по пути на остановку. Заведение работало много лет, прежде это было кафе «Парк кур», еще ранее — «Пончик».
Теперь же на их месте появится другая торговая точка, и, судя по всему, в новом здании. В соответствии с представленными проектными материалами, на том же участке предусмотрено строительство двухэтажного (один этаж — цокольный) здания бара на 25 посадочных мест с панорамным остеклением.
«Входной узел сквера Льва Толстого»
В документации заведение обозначено как «кафе на ул. Толстого» площадью 165,60 кв. м, высотой 5,25 м. Хотя в приложении есть эскизный проект, в котором сообщается, что это будет бар.
Один этаж будет цокольным, где разместятся лестничная клетка, кухня, санузел, техническое помещение, коридор. Новое здание планируется возвести на месте предшествующего утраченного строения, фундамент (монолитно-железобетонный ленточный) которого был заложен на глубине 0,7 м, говорится в документах.
Площадь застройки составит 105,69 кв. м. Фундамент здания — монолитно-железобетонный — будет на глубине уже 3,99 м.
— Проектируемое здание кафе-бара располагается вдоль улицы Карла Маркса, тем самым формируя входной узел сквера со стороны пересечения ул. Толстого и ул. Карла Маркса. Здание органично вписано в окружающую застройку квартала. Небольшой объем растворяется среди высоких деревьев сквера и не выделяется на фоне окружающей застройки, — указали авторы проекта.
Казанская компания «Бриг» на рынке 8 лет, в ней числится 25 сотрудников. Судя по документации кафе, земельный участок фирма выкупила в мае прошлого года. Компания принадлежит Тимерзяну Мусину, он же ее директор. В минувшем году «Бриг» заработал 84,1 млн при чистой прибыли в 679 тысяч рублей. Мусин также совладелец арской фирмы «Ремтех» по ремонту машин и оборудования.
Сейчас на месте будущего заведения общепита в Казани идут земляные работы, участок огорожен, работает строительная техника.
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