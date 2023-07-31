В казанском сквере Толстого построят бар для студентов

Фото: скриншот realnoevremya.ru с сайта google.com/map

Панорамный бар на месте «Пончика»

Как стало известно «Реальному времени», в казанском сквере им. Льва Толстого построят новое заведение общепита на месте бывшего кафе. Власти города выделили под строительство участок общей площадью 130 кв. м местной компании «Бриг», которая специализируется на аренде и управлении недвижимостью.

Кафе по этому адресу пользовалось популярностью в основном в студенческой среде — через дорогу от него Казанское художественное училище. С одной стороны — хореографическое училище, с другой — аграрный университет. А чуть дальше — КНИТУ-КХТИ, кафе для его студентов находится по пути на остановку. Заведение работало много лет, прежде это было кафе «Парк кур», еще ранее — «Пончик».

Теперь же на их месте появится другая торговая точка, и, судя по всему, в новом здании. В соответствии с представленными проектными материалами, на том же участке предусмотрено строительство двухэтажного (один этаж — цокольный) здания бара на 25 посадочных мест с панорамным остеклением.

На том же участке предусмотрено строительство двухэтажного здания бара на 25 посадочных мест. скриншот realnoevremya.ru эскизного проекта

Вид на главный фасад со стороны ул. Карла Маркса скриншот realnoevremya.ru эскизного проекта

«Входной узел сквера Льва Толстого»

В документации заведение обозначено как «кафе на ул. Толстого» площадью 165,60 кв. м, высотой 5,25 м. Хотя в приложении есть эскизный проект, в котором сообщается, что это будет бар.

Один этаж будет цокольным, где разместятся лестничная клетка, кухня, санузел, техническое помещение, коридор. Новое здание планируется возвести на месте предшествующего утраченного строения, фундамент (монолитно-железобетонный ленточный) которого был заложен на глубине 0,7 м, говорится в документах.

Площадь застройки составит 105,69 кв. м. Фундамент здания — монолитно-железобетонный — будет на глубине уже 3,99 м.

Кафе здесь работает много лет, прежде оно называлось «Парк кур», еще ранее — «Пончик». скриншот realnoevremya.ru с сайта google.com/map

— Проектируемое здание кафе-бара располагается вдоль улицы Карла Маркса, тем самым формируя входной узел сквера со стороны пересечения ул. Толстого и ул. Карла Маркса. Здание органично вписано в окружающую застройку квартала. Небольшой объем растворяется среди высоких деревьев сквера и не выделяется на фоне окружающей застройки, — указали авторы проекта.



Сейчас на месте будущего заведения идут земляные работы, участок огорожен, работает строительная техника. скриншот realnoevremya.ru акта ГИКЭ

Казанская компания «Бриг» на рынке 8 лет, в ней числится 25 сотрудников. Судя по документации кафе, земельный участок фирма выкупила в мае прошлого года. Компания принадлежит Тимерзяну Мусину, он же ее директор. В минувшем году «Бриг» заработал 84,1 млн при чистой прибыли в 679 тысяч рублей. Мусин также совладелец арской фирмы «Ремтех» по ремонту машин и оборудования.

Сейчас на месте будущего заведения общепита в Казани идут земляные работы, участок огорожен, работает строительная техника.



Василя Ширшова