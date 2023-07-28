Валентина Матвиенко заявила о сохранении всех отсрочек и льгот для призывников

Все отсрочки от призыва в армию сохраняются в полном объеме. Об отсутствии изменений рассказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

— Ничего не меняется, как было с 18 лет (призыв), так и остается. Никто, кто имел льготы, отсрочку, — ничего не меняется, — передает слова парламентария «РИА Новости».

Матвиенко призвала сенаторов вести разъяснительную работу по реализации закона, который устанавливает призывной возраст в России с 18 до 30 лет.



realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Сегодня Совет Федерации одобрил закон о корректировке призывного возраста срочной службы. Документ должен вступить в силу с 1 января 2024 года.

В первом чтении Госдума приняла законопроект о поэтапном повышении в России призывного возраста в середине июня. Он предполагал поэтапное смещение нижней границы с 18 лет до 21 года, а верхней — с 27 до 30 лет.

Позже глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что нижнюю планку призывного возраста хотят оставить без изменений. Решение он объяснил тем, что «очень много ребят хотят пойти служить именно в 18 лет». Идею сохранить существующую нижнюю границу призывного возраста не оценили в Совете Федерации.

Государственная дума приняла поправку о закреплении призывного возраста срочной службы в России с 18 до 30 лет уже с 1 января 2024 года во втором и в третьем чтениях 25 июля. Таким образом, поэтапного повышения границ призывного возраста, которое предполагалось изначально, не предусмотрено. Нижнюю планку сдвигать с 18 лет до 21 года не будут.



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Айрат Назипов