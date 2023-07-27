Генпрокуратура направила в суды иски на 6 млрд рублей за нарушения в сфере ОПК

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Сотрудники прокуратуры смогли пресечь более 42 тысяч нарушений в сфере российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК). В суды направили 2 тысячи исков о возмещении ущерба государству на сумму свыше 6 млрд рублей, информирует сайт надзорного ведомства.

Также Генпрокуратура потребовала усилить надзорное сопровождение по вопросам социального, бытового и транспортного обслуживания работников, которые трудятся на оборонных предприятиях.

Уточняется, что вопросы надзора в сфере ОПК имеют для ведомства «особое значение».

realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

В начале июня глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что предприятия российского оборонно-промышленного комплекса выполняют гособоронзаказ почти на 100%. По его словам, Минпромторг и предприятия ВПК наращивают производство военной продукции при поддержке замглавы Совбеза России Дмитрия Медведева.

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Айрат Назипов