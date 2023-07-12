Главный тренер «Рубина»: «Взрывной реакции, которая должна быть, не было»

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов проанализировал две игры своих подопечных против ФК «Крылья Советов». Тренер рассказал, что перед матчами команда провела несколько тяжелых тренировок, поэтому футболисты не могли показать все свои возможности.

— Вы видели, что определенной свежести нет. Взрывной реакции, которая должна быть во многих эпизодах, не было. Но я очень рад, что ребята до конца дотерпели и даже концовку проводили, прессингуя соперника, очень много мячей выиграли. Были положительные моменты, были отрицательные, — передает его слова клубная пресс-служба.

Наставник подчеркнул, что хотел дать большое количество игрового времени всем футболистам. Специалист добавил, что тренерский штаб не делал акцента на этих матчах.

По мнению Рахимова, состав команды еще не укомплектован до конца. Для борьбы в чемпионате «Рубину» необходима серьезная ротация, а для этого клубу нужны новые игроки, подчеркнул специалист.

Сегодня игроки «Рубина» провели два матча против самарских «Крыльев Советов». В первой игре «Рубин» проиграл со счетом 0:1. Гол в ворота казанского клуба забил Никита Хлусов.

Во втором матче «красно-зеленые» одержали победу. Игра закончилась со счетом 2:1. Дубль оформил форвард казанцев Джоэль Фамейе.



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Айрат Назипов