Сегодня в Казани дождь и до +18 градусов

В среду, 12 июля, в Казани ожидается переменная облачность. Местами пройдет небольшой дождь, прогнозируют в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани температуры воздуха составят от +16 до +18 градусов. В целом по Татарстану ожидается от +16 до +21, а в восточных районах — до +24°С.



В Казани также прогнозируют западный, юго-западный ветер порывами 6—11 м/с. Местами они могут усиливаться до 14 м/с.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Неустойчивая и прохладная погода в Татарстане сохранится до конца недели. Местами пройдут небольшие кратковременные дожди.



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Татьяна Демина