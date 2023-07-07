ФАС предложила увеличить регулируемые цены на газ на 8%

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила индексировать на 8% с 1 июля 2024 года оптовые цены на газ для всех потребителей, то есть и для промышленности, и для населения, сообщает ТАСС со ссылкой на приказ службы



Ранее цены повышали 1 декабря 2022 года. Тогда индексация составила 8,5%. Предполагалось, что следующее повышение будет через 1,5 года, то есть с 1 июля 2024 года.

Как пояснили в пресс-службе ФАС изменение оптовых цен на газ с 1 июля 2024 года будет плановым и первым за 1,5 года. Средства направят на социальную газификацию регионов и строительство новых газопроводов для потребителей.

— Это позволит поддерживать реализацию ремонтных и инвестиционных программ для надежного обеспечения потребителей энергоресурсом, что, в свою очередь, позволит предоставлять качественные услуги населению, — отметили в ФАС.

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Маргарита Головатенко