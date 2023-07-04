«Рубин» победил «КАМАЗ» в товарищеском матче

«Рубин» обыграл «КАМАЗ» в товарищеском матче, игра завершилась со счетом 5:1.

«КАМАЗ» открыл счет на 17-й минуте, однако «Рубин» установил равенство на 34-й. Команды ушли на перерыв со счетом на табло 1:1.

В следующие 45 минут «Рубин» отправил в ворота челнинского клуба четыре безответных мяча.

Новым игроком казанского «Рубина» стал бывший защитник ФК «Партизан» из Сербии Игор Вуячич. Он будет выступать под 15-м номером.



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Маргарита Головатенко