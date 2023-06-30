Казанцы 20 лет ждут квартир в долгострое по ул. Маяковского

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Казанцы уже 20 лет ждут квартир в долгострое по ул. Маяковского, 21. Дом переменной этажности в 7—8 этажей возвела казанская компания ЗАО «Арх-Идея» Михаила Гольбрайх. Здание уже с 2007 года стоит под крышей и закрыто по периметру.

Вопрос с достройкой многоэтажки стал личной проблемой 90 семей и 35 собственников офисных помещений.

После сдачи проблемных домов «Фона» и «Свея» строение можно считать старейшим казанским долгостроем, однако, несмотря на многочисленные письменные обращения дольщиков, в перечень проблемных объектов республики оно так и не вошло.

Сдать объект в эксплуатацию не получилось даже через суд. На процессе заявляли, что дом не соответствует проекту (разрешение на строительство было на меньшую этажность) и требованиям к высотности комплекса.



В доме уже давно установлены окна и двери, согласно разрешительным документам и техническим условиям подведены все коммуникации, в том числе наружная и внутренняя разводка газоснабжения.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В настоящее время наемная организация производит проектные работы, корректировку на соответствие современным требованиям строительных норм и правил, также ведется работа по инструментальному обследованию монолитных конструкций узлов и общего состояния дома.

После завершения будет составлена дефектная ведомость, тогда определится и окончательная стоимость затрат для завершения строительства. Однако собственники переживают, что строительные работы, с учетом их стоимости, будет трудно реализовать только силами дольщиков.

Подробнее об истории долгостроя, уже как два десятка лет ждущих своих квартир собственников и дальнейшей судьбе дома — читайте в материале «Реального времени».

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Илина Хакимова