Укороченная версия Ту-214 сможет летать на расстояние до 5 тысяч км

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

ПАО «Туполев» готово спроектировать укороченную версию пассажирского самолета Ту-214, которая сможет заменить иностранные ближнемагистральные самолеты Airbus и Boeing. Об этом сообщил журналистам заместитель гендиректора по конструированию и технологиям КАЗ им. С.П. Горбунова — филиала ПАО «Туполев» Борис Найшулер.

— Зачем нужна укороченная версия Ту-214? Чтобы наш самолет смог летать на более короткие расстояния и эффективно использовать топливо. Сейчас лайнер имеет дальность, заложенную по техническим условиям в советские годы, до 8 тысяч км. Но есть рейсы с коротким плечом: Москва — Казань, Казань — Санкт-Петербург. Планируемая дальность укороченной версии — около 5 тысяч км, — рассказал он.

Таким образом, новая модификация Ту-214 может занять нишу ближнемагистральных самолетов. Но пока укороченная версия не спроектирована, есть только задумки, уточнил заместитель гендиректора по конструированию и технологиям КАЗ им. С.П. Горбунова.

— Учитывая, что большой парк иностранных самолетов выбывает, их нужно замещать. На первых порах, я думаю, что вполне оправданно и обдуманно, — уверен Найшулер. Сроки завершения проектирования новой версии он не стал называть.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Совет директоров ОАК пока не принял решения по этому вопросу.

— Глобально процесс глубокой модернизации Ту-214, с созданием укороченной версии и версии с увеличенной дальностью полета, с реализацией новых навигационных режимов, переход к, условно говоря, следующему поколению самолетов Ту-214 — это отдельная тема. Пока решение по ней не принято, — отметил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь в интервью ТАСС.

Напомним, в конце 2009 года КАЗ им. Горбунова собирался приступить к производству ближнемагистральных самолетов Ту-334 дальностью полетов 3,2 тыс. км и вместимостью 102 места, но проект не был реализован. Тогда на КАЗ планировалось построить шесть машин этого класса «в целях выполнения производственной программы обновления воздушного парка России конкурентоспособными отечественными самолетами и выполнения заказа управления делами президента Российской Федерации».

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Луиза Игнатьева