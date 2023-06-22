В Казани вручили медикам ключи от новых квартир

В Казани торжественно заселили многоквартирный жилой дом, построенный по программе социальной ипотеки. Раис Татарстана Рустам Минниханов и глава российского Минздрава Михаил Мурашко вручили медицинским работникам ключи от 30 квартир в новостройке.

Дом расположен в микрорайоне М-14 на улице Алексея Казем-Бека, 6. Здание было построено за счет инвестиций Госжилфонда в рамках программы социальной ипотеки. Все квартиры сдаются в чистовой отделке, оборудованы сантехникой, электроплитами, датчиками задымления с извещателем, счетчиками учета воды, электроэнергии, регуляторами тепла и автоматической системой удаленного считывания данных.

— Эта площадка нацелена на обеспечение кадрами наших медицинских учреждений. Географически, экологически и по всем другим параметрам эта зона очень удобна для проживания, — сказал Минниханов.

В свою очередь Михаил Мурашко подчеркнул, что в Татарстане ведется системная работа по поддержке кадрового потенциала в сфере медицины. Он добавил, что республика «заботится и создает условия для привлечения молодых специалистов».

Сегодня Рустам Минниханов и Михаил Мурашко открыли в казанских Дербышках детскую городскую поликлинику №6. На строительство учреждения было выделено 680 миллионов рублей из регионального и федерального бюджетов. На открытии также присутствовали врачи и персонал поликлиники.

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Айрат Назипов