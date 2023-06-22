В Татарстане самые дорогие квартиры на «вторичке» расположены в Казани

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Аналитической служба «Реального времени» подготовила обзор татарстанского рынка недвижимости после ужесточения с мая Центробанком России требований к кредитным организациям, выдающим ипотеку под околонулевые ставки.



Самые дорогие квартиры на вторичном рынке Татарстана расположены в Казани.

Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке в Казани в мае 2023 года составила 138 182 рубля — на 2,7% дешевле, чем годом ранее.

Хотя еще годом ранее лидером считался Иннополис. А в 2023 году в нашем обзоре он стал лидером по падению цен на вторичном рынке жилья — средняя стоимость квадратного метра здесь снизилась сразу на 30,8% (до 110 тысяч рублей).



Фото: realnoevremya.ru

В целом в большинстве татарстанских городов средняя цена квадратного метра на вторичном рынке по сравнению с маем прошлого года, наоборот, выросла. В Нижнекамске рост составил 7,6% (85 345 рублей за кв. м), в Альметьевске — 14,2% (84 861 рубль за кв. м), в Набережных Челнах — 7,3% (83 460 рублей за кв. м).



В Буинске средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке, согласно сервису «Домклик», выросла на 59,7% и составила 48 265 рублей, в Бавлах увеличилась на 40,4% — до 42 117 рублей за кв. м. В Нурлате на 34% — до 44 218 рублей. В Мензелинске — на 33,9%, до 49 182 рублей.

Число активных объявлений о продаже на вторичном рынке Казани сократилось с 11 114 объявлений в мае 2022 года до 9 035 в мае 2023 года.

Падение количества объявлений зафиксировано также в Альметьевске (с 1 060 до 946). В Набережных Челнах и Нижнекамске количество активных объявлений о продаже на вторичном рынке росло. В Челнах — с 2 877 до 4 084, в Нижнекамске — с 442 до 714.

Подробнее о ситуации на первичном рынке недвижимости, а также реакции рынка на ужесточения требований к кредитным организациям, выдающим ипотеку под околонулевые ставки — читайте в нашем материале.



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Илина Хакимова