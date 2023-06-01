Роспотребнадзор оценил ущерб от COVID-19 за год в 1,6 трлн рублей

Суммарный экономический ущерб, понесенный российской экономикой в 2022 году от COVID-19 составил не менее 1,6 трлн рублей. Такая сумма указана в докладе Роспотребнадзора о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в прошлом году.

В публикации говорится, что экономические потери государства от коронавируса могли быть существенно выше. Но снизить ущерб удалось благодаря предпринятым мерам.

— Снижение экономического ущерба было обеспечено за счет использования тест-систем на основе метода полимеразной цепной реакции (ПЦР) для контроля уровня циркуляции SARS-CoV-2 в популяции, что позволило выявлять заболевших на ранней стадии, рекомендовать для них карантинные мероприятия и ограничить распространение вируса и, соответственно, заболеваемости COVID-19, — сказано в докладе.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Отметим, что в 2020 году коронавирус ударил по российской экономике почти на триллион рублей. Половина этих денег ушла на борьбу с коронавирусом для поддержки населения и предприятий.



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Айрат Назипов