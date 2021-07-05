Коронавирус нанес ущерб почти в триллион рублей российской экономике — это много или мало?

В 2020 году коронавирус ударил по российской экономике почти на триллион рублей, следует из доклада «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения», который подготовил Роспотребнадзор.

«Даже без учета потерь непроизведенного валового национального продукта вследствие летальных исходов, стойкой и временной нетрудоспособности ущерб <...> в стоимостных показателях составил более 997,06 миллиарда рублей», — приводит «РИА Новости» выдержку из документа.

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В докладе уточняется, что только на лечение больных в стационарах ушло около 183 млрд рублей, на тестирования — еще 108 млрд рублей. Прямые выплаты из федерального бюджета на борьбу с коронавирусом для поддержки населения и предприятий составили в сумме не менее 515 млрд рублей. Еще около 190 млрд рублей пошло непосредственно на организацию и оказание медпомощи больным коронавирусом.

997,06 млрд рублей ущерба российской экономике от ковида — это:

В 1,4 раза больше, чем суммарный урон от остальных инфекционных болезней , говорится в докладе Роспотребнадзора.

, говорится в докладе Роспотребнадзора. 5,3% от годовых доходов бюджета России — в 2021 году они составили 18,8 триллиона.

— в 2021 году они составили 18,8 триллиона. В 102 раза меньше, чем прогноз ущерба российской экономике от ковида , который в 2020 году составили сотрудники Австралийского национального университета (исследование проводилось в масштабе всего мира и в разрезе отдельных стран). Если мировой ущерб по негативному сценарию оценивался в $21,8 трлн, то ущерб экономике России — $2,8 триллиона.

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В 587 раз меньше, чем оценили ущерб экономике США с учетом долгосрочных последствий ковида. Экс-министр финансов США Лоуренс Саммерс и экономист Гарвардского университета Дэвид Катлер в публикации в октябре 2020-го оценивали ущерб в $16 триллионов.

с учетом долгосрочных последствий ковида. Экс-министр финансов США Лоуренс Саммерс и экономист Гарвардского университета Дэвид Катлер в публикации в октябре 2020-го оценивали ущерб в $16 триллионов. В 366 раз меньше, чем экс-президент США Дональд Трамп требовал у Китая в качестве компенсации за последствия пандемии — $10 триллионов.

в качестве компенсации за последствия пандемии — $10 триллионов. В 13 раз меньше, чем ущерб экономике Германии от пандемии: по подсчетам Института немецкой экономики в Кельне, он составил 300 млрд евро.

от пандемии: по подсчетам Института немецкой экономики в Кельне, он составил 300 млрд евро. В 146 раз меньше, чем ущерб мировой экономике только из-за влияния COVID-19 на туризм — $4 трлн, по оценке ООН.

Фото: Максим Платонов

На эту сумму можно было бы купить 513 419 155 доз «Спутника V» (официальная отпускная цена — 1 942 рубля за два компонента) — хватило бы, чтобы вакцинировать всю Россию и всех жителей США.

Александр Артемьев