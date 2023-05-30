Казанский УНИКС покинул Станислав Ильницкий

Фото: пресс-служба БК УНИКС

Баскетболист УНИКСа Станислав Ильницкий ушел из команда. 28-летний российский форвард продолжит карьеру в «Парме-Пари», сообщили в пресс-службе казанского клуба.

— Баскетбольный клуб УНИКС благодарит Станислава за вклад в победы команды, а также желает ему здоровья и успехов в дальнейшей карьере, — говорится в сообщении пресс-службы.

В прошлом сезоне Ильницкий принял участие в 17 матчах, в которых его средняя статистика составила 5,1 очка и 3,5 подбора.

Фото: vtb-league.com

Контракт с баскетболистом клуб подписал в июне прошлого года. Он был рассчитан на один год. До перехода в татарстанскую команду Ильницкий на протяжении пяти сезонов выступал за БК «Локомотив-Кубань».

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Айрат Назипов