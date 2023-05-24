Совфед России предложил проработать вопрос налогообложения доходов блогеров

Фото: Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Российские сенаторы предлагают правительству рассмотреть вопрос о введении налогообложения для физических лиц и организаций за деятельность в интернете, в том числе блогерскую. Об этом пишет ТАСС со ссылкой проект постановления Совета Федерации.

Как подчеркнул заместитель председателя комитета Совфеда по бюджету Андрей Епишин, для создания механизма налогообложения в этой сфере нужно будет подготовить соответствующие изменения в Налоговый кодекс России.

— Условно, если вся деятельность блогера связана, например, со страницей в социальной сети, весь оборот, реклама, все мероприятия связаны с ней, то он все это суммирует и находится на общей системе налогообложения. Либо можно придумать специальный режим налогообложения для таких ситуаций, — рассказал он.

Фото: council.gov.ru

В марте общественность потрясли несколько крупных уголовных дел против известных блогеров. «Первыми» стали супруги Чекалины, которых подозревают в уклонении от уплаты налогов на 300 с лишним миллионов рублей. Аналогичное обвинение предъявили Александре Митрошиной. Специально для «Реального времени» юристы рассказали, что последует за делами против блогеров, и назвали условия, при которых блогеры могут снять с себя уголовную ответственность.

Еще одного блогера, Елену Блиновскую, задержали 27 апреля за уклонение от уплаты налогов на 918 млн рублей. По информации следствия, блогер занизила полученные доходы и не уплатила налог за 2019—2021 годы. Ее задержали, когда она пыталась пересечь границу России на автомобиле.

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Айрат Назипов