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Подписчики Twitter Blue теперь могут загружать двухчасовые видео

20:59, 18.05.2023
Подписчики Twitter Blue теперь могут загружать двухчасовые видео
Фото: pixabay.com

Подписчики Twitter Blue получили возможность загружать видеоролики длительностью до двух часов, сообщил владелец социальной сети Илон Маск.

Верифицированные подписчики теперь могут загружать видео объемом 8 гигабайт.

В марте Маск сообщал, что платная верификация аккаунтов под названием Twitter Blue отныне доступна для пользователей по всему миру. Она позволяет пользователям получать синюю галочку в своих учетных записях, которая свидетельствует о подлинности их аккаунтов.

Американский миллиардер и владелец Twitter Илон Маск представил в качестве генерального директора соцсети Линду Яккарино. Она должна сосредоточиться на бизнес-операциях, а Маск — на дизайне продукта и новых технологиях.

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Маргарита Головатенко
ТехнологииТелекоммуникацииОбщество

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