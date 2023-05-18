Подписчики Twitter Blue теперь могут загружать двухчасовые видео

Подписчики Twitter Blue получили возможность загружать видеоролики длительностью до двух часов, сообщил владелец социальной сети Илон Маск.



Верифицированные подписчики теперь могут загружать видео объемом 8 гигабайт.

В марте Маск сообщал, что платная верификация аккаунтов под названием Twitter Blue отныне доступна для пользователей по всему миру. Она позволяет пользователям получать синюю галочку в своих учетных записях, которая свидетельствует о подлинности их аккаунтов.

Американский миллиардер и владелец Twitter Илон Маск представил в качестве генерального директора соцсети Линду Яккарино. Она должна сосредоточиться на бизнес-операциях, а Маск — на дизайне продукта и новых технологиях.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко